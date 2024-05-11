ملخص فوز يوكوهاما مارينوس على العين 2-1 (ذهاب نهائي أبطال آسيا)

السبت، 11 مايو 2024 - 18:23

5/11/2024 6:23:22 PM ملخص فوز يوكوهاما مارينوس على العين 2-1 (ذهاب نهائي أبطال آسيا)

ملخص فوز يوكوهاما مارينوس على العين 2-1 (ذهاب نهائي أبطال آسيا)

يوكوهاما مارينوس العين دوري أبطال آسيا نهائي دوري أبطال آسيا
نرشح لكم
هدف العين الأول ضد يوكاهوما - محمد عباس (دوري أبطال آسيا) هدف عكسي غريب لـ الوكرة ضد معيذر (كأس أمير قطر) تتويج حمدي فتحي.. ملخص فوز الوكرة على الريان 1-0 (كأس قطر) ملخص فوز العين على الهلال 4-2 (دوري أبطال آسيا) هدف الهلال الأول ضد العين - مالكوم (دوري أبطال آسيا) هدف العين الثالث ضد الهلال - سفيان رحيمي (دوري أبطال آسيا) هدف العين الأول ضد الهلال - سفيان رحيمي (دوري أبطال آسيا) هدف العين الثاني ضد الهلال - سفيان رحيمي (دوري أبطال آسيا)
أخر الأخبار
في ليلة تألق دياز.. ريال مدريد يرسل غرناطة إلى الدرجة الثانية 15 دقيقة | الدوري الإسباني
طبيب بيراميدز يعلن تفاصيل إصابة أحمد الشناوي ضد المصري 26 دقيقة | الدوري المصري
مصيلحي لـ في الجول: العشري أغلق هاتفه وهذا موقفنا من استقالته 37 دقيقة | الدوري المصري
موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
عودة اللون الأسود.. الزمالك يعلن قميصه الثالث لموسم 2023-24 47 دقيقة | الدوري المصري
للمرة الأولى.. موديست يسجل ضد نفس الفريق ذهابا وإيابا 50 دقيقة | الدوري المصري
إثارة الـ108 دقيقة.. ثنائية البدلاء تقود الأهلي لفوز جنوني على البلدية قبل نهائي إفريقيا ساعة | الدوري المصري
13 مباراة بلا هزيمة.. بيراميدز يتفوق على المصري بصعوبة بهدف رمضان ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الزمالك (80)-(83) الأهلي.. ثالث مباريات نصف نهائي الدوري 2 النهاية.. مبابي يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان 3 على رأسهم معلول وتاو والشناوي.. في الجول يكشف أسباب غياب 11 لاعبا من الأهلي ضد الاتحاد 4 قائمة الأهلي - عودة ياسر إبراهيم.. وغياب 11 لاعبا أمام بلدية المحلة