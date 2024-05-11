هدف العين الأول ضد يوكاهوما - محمد عباس (دوري أبطال آسيا)
السبت، 11 مايو 2024 - 13:26
العين يزور شباك يوكوهاما مبكراً— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 11, 2024
رحيمي مبدع كالعادة#دوري_ابطال_اسيا #العين #يوكوهاما pic.twitter.com/etzKQnAMls
انطلاق رائعة من سفيان رحيمي
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