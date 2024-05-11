هدف العين الأول ضد يوكاهوما - محمد عباس (دوري أبطال آسيا)

السبت، 11 مايو 2024 - 13:26

5/11/2024 1:26:32 PM انطلاق رائعة من سفيان رحيمي

انطلاق رائعة من سفيان رحيمي

سفيان رحيمي دوري أبطال آسيا
نرشح لكم
هدف عكسي غريب لـ الوكرة ضد معيذر (كأس أمير قطر) تتويج حمدي فتحي.. ملخص فوز الوكرة على الريان 1-0 (كأس قطر) ملخص فوز العين على الهلال 4-2 (دوري أبطال آسيا) هدف الهلال الأول ضد العين - مالكوم (دوري أبطال آسيا) هدف العين الثالث ضد الهلال - سفيان رحيمي (دوري أبطال آسيا) هدف العين الأول ضد الهلال - سفيان رحيمي (دوري أبطال آسيا) هدف العين الثاني ضد الهلال - سفيان رحيمي (دوري أبطال آسيا) هدف فوز السعودية على طاجيكستان 1-0 (تصفيات كأس العالم)
أخر الأخبار
مؤتمر الشعباني: نعاني من بعض الغيابات ضد الزمالك.. وأتمنى أن تكون نتيحة مباراة الذهاب مريحة 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
لويس إنريكي: باريس سيكون أقوى دون مبابي.. ولا نعرف أين سينتقل لكن الأمر واضح 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر المباراة الفاصلة - المنصورة (0)-(0) سبورتنج.. بداية المباراة 27 دقيقة | القسم الثاني
استراحة الدوري الإنجليزي - فولام (0)-(1) مانشستر سيتي.. نهاية الشوط الأول 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
أحمد ياسر لـ في الجول: نعرف متى ينتهي الدوري الليبي.. والجميع لعب نفس عدد المباريات عكس المصري 57 دقيقة | المحترفون
بلا تغييرات.. الزمالك بالزي الأبيض الكامل ضد نهضة بركان 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل مانشستر سيتي – تغيير وحيد في مواجهة فولام ساعة | الكرة الأوروبية
حارس نهصة بركان: سنواجه فريقا متمرسا في إفريقيا.. والنهائيات تعتمد على تفاصيل صغيرة ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس إفريقيا لـ الطائرة سيدات - الأهلي (2) 13-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل القارة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (80)-(83) الأهلي.. ثالث مباريات نصف نهائي الدوري 3 النهاية.. مبابي يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان 4 على رأسهم معلول وتاو والشناوي.. في الجول يكشف أسباب غياب 11 لاعبا من الأهلي ضد الاتحاد