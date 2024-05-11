ملخص فوز إنتر على فروسينوني 5-0 (الدوري الإيطالي)
السبت، 11 مايو 2024 - 00:57
هزيمة قاسية على فروزينوني الذي يصارع على الهبوط— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 10, 2024
البطل إنتر ينتصر بخماسية نظيفة في بداية الجولة الـ36 من الكالتشيو ✅
شاهد الأهداف ⚽️📽️#الدوري_الإيطالي#فروزينوني_إنتر pic.twitter.com/x1653ucyvF
ملخص فوز إنتر على فروسينوني 5-0 (الدوري الإيطالي)
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