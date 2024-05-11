ملخص فوز إنتر على فروسينوني 5-0 (الدوري الإيطالي)

هزيمة قاسية على فروزينوني الذي يصارع على الهبوط



البطل إنتر ينتصر بخماسية نظيفة في بداية الجولة الـ36 من الكالتشيو ✅



شاهد الأهداف ⚽️📽️#الدوري_الإيطالي#فروزينوني_إنتر pic.twitter.com/x1653ucyvF