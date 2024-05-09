هدف عكسي غريب لـ الوكرة ضد معيذر (كأس أمير قطر)

هدف أولمبياكوس الأول ضد أستون فيلا - أيوب الكعبي (الدوري المؤتمر)

هاتريك رونالدو.. ملخص فوز النصر على الوحدة 6-0 (الدوري السعودي)

تتويج حمدي فتحي.. ملخص فوز الوكرة على الريان 1-0 (كأس قطر)

ملخص فوز الهلال على التعاون 3-0 (الدوري السعودي)

أهداف فوز الهلال على الفتح 1/3 (الدوري السعودي)

طرد رونالدو بعد اشتباك مع البليهي في مباراة النصر والهلال بالسوبر