هدف عكسي غريب لـ الوكرة ضد معيذر (كأس أمير قطر)
الخميس، 09 مايو 2024 - 22:15
شوف الهدف |— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 9, 2024
معتز ماجد لاعب معيذر يسجل في مرمى فريقه ليتعادل الوكرة 1-1 في الدقيقة 58 #الوكرة_معيذر #كأس_الأمير 2024 #قنوات_الكاس pic.twitter.com/33EyFgNVFs
هدف عكسي غريب لـ الوكرة ضد معيذر (كأس أمير قطر)
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