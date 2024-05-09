كواليس وأجواء تشاهدها لأول مرة من مباراة ريال مدريد وبايرن في سانتياجو برنابيو
الخميس، 09 مايو 2024 - 21:19
مشجع الملكي خافيير كاريتا صاحب تجربة الاختباء داخل برنابيو يرصد كواليس وأجواء تشاهدها لأول مرة من مباراة ريال مدريد وبايرن في سانتياجو برنابيو
نرشح لكم
هدف روما الأول ضد باير ليفركوزن - باريديس (الدوري الأوروبي) هدف أولمبياكوس الأول ضد أستون فيلا - أيوب الكعبي (الدوري المؤتمر) أتوبيس مكشوف احتفالا بتأهل غزل المحلة للدوري الممتاز هدف عكسي غريب لـ الوكرة ضد معيذر (كأس أمير قطر) أهداف فوز زد على سموحة 2-1 (الدوري المصري) هدف فوز الإسماعيلي القاتل على الداخلية 1-0 (الدوري المصري) أنا الصقر (2) - أحمد حسن يتحدث عن حيلة ضد القيعي.. وفشل الانتقال للأهلي مجددا ملخص تعادل فيورنتينا مع كلوب بروج 1-1 (دوري المؤتمر الأوروبي)