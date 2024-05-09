هدف فوز الإسماعيلي القاتل على الداخلية 1-0 (الدوري المصري)
الخميس، 09 مايو 2024 - 19:13
هدف فوز الإسماعيلي القاتل على الداخلية 1-0 (الدوري المصري)
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