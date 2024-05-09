أنا الصقر (2) - أحمد حسن يتحدث عن حيلة ضد القيعي.. وفشل الانتقال للأهلي مجددا
الخميس، 09 مايو 2024 - 15:02
أنا الصقر (2) - أحمد حسن يتحدث عن حيلة ضد القيعي.. وفشل الانتقال للأهلي مجددا
نرشح لكم
ملخص تعادل فيورنتينا مع كلوب بروج 1-1 (دوري المؤتمر الأوروبي) ملخص فوز ريال مدريد على بايرن ميونيخ 2-1 (دوري أبطال أوروبا) هدف ريال مدريد الثاني ضد بايرن ميونيخ - خوسيلو (دوري أبطال أوروبا) هدف ريال مدريد الأول ضد بايرن ميونيخ - خوسيلو (دوري أبطال أوروبا) هدف بايرن ميونيخ الأول ضد ريال مدريد - ألفونسو ديفيز (دوري أبطال أوروبا) نوير يحرم من رودريجو ببراعة من هدف رائع (دوري أبطال أوروبا) رودريجو يهدر فرصة هدف محقق ضد بايرن ميونيخ (دوري أبطال أوروبا) نوير يتألق أمام كرة خادعة من فينيسيوس (دوري أبطال أوروبا)
أخر الأخبار
برشلونة يمدد عقد كوبارسي 40 دقيقة | الدوري الإسباني