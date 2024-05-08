لونين يتألق أمام تسديدة كين الصاروخية (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 08 مايو 2024 - 22:38
لونين يتألق أمام تسديدة كين الصاروخية (دوري أبطال أوروبا)
نرشح لكم
نوير يتألق أمام كرة خادعة من فينيسيوس (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز بوروسيا دورتموند على باريس سان جيرمان 1-0 (دوري أبطال أوروبا) تألق القائم ونوير في أخطر فرص ريال مدريد ضد بايرن (دوري أبطال أوروبا) ملخص تعادل روما مع يوفنتوس 1-1 (الدوري الإيطالي) ملخص تعادل ميلان مع جنوى 3-3 (الدوري الإيطالي) أهداف فوز ليفركوزن على فرانكفورت 5-1 (الدوري الألماني) هدف فوز ساسولو على إنتر 1-0 (الدوري الإيطالي) سوبر هالاند.. ملخص فوز مانشستر سيتي على ولفرهامبتون 5-1 (الدوري الإنجليزي)