هدف الأهلي الثالث في الاتحاد - عمر كمال (الدوري المصري)
الثلاثاء، 07 مايو 2024 - 20:12
مباراة الأهداف العالمية 😍🦅 عمر كمال يسجل الهدف الثالث للأهلي في مرمى الاتحاد بتسديدة صاروووخية#ONTime_Sports pic.twitter.com/bSHohWfjoS— OnTime Sports (@ONTimeSports) May 7, 2024
هدف الأهلي الثالث في الاتحاد - عمر كمال (الدوري المصري)
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