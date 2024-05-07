هدف الأهلي الثاني في الاتحاد - رضا سليم (الدوري المصري)
الثلاثاء، 07 مايو 2024 - 19:49
هدف رائع من رضا سليم في شباك الاتحاد السكندري. 💥#في_الدوري pic.twitter.com/fpkalTYYjq— FilGoal (@FilGoal) May 7, 2024
هدف الأهلي الثاني في الاتحاد - رضا سليم (الدوري المصري)
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