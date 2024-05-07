هدف الأهلي الأول في الاتحاد - وسام أبو علي (الدوري المصري)
الثلاثاء، 07 مايو 2024 - 19:39
👌🦅 وسام أبو علي يفتتح التسجيل للأهلي في مرمى الاتحاد من ركلة جزاء #ONTime_Sports pic.twitter.com/AI1NxfkUvS— OnTime Sports (@ONTimeSports) May 7, 2024
هدف الأهلي الأول في الاتحاد - وسام أبو علي (الدوري المصري)
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