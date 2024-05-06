هدفا فوز المصري على طلائع الجيش 2-0 (الدوري المصري)
الإثنين، 06 مايو 2024 - 21:44
أهداف مباراة ( المصري 2-0 طلائع الجيش ) بـ دوري نايل pic.twitter.com/6KL0tJ9JEK— OnTime Sports (@ONTimeSports) May 6, 2024
هدف ذاتي وآخر لصلاح محسن
نرشح لكم
ملخص فوز بيراميدز على مودرن فيوتشر 2-1 (الدوري المصري) هدف التعادل لبيراميدز ضد مودرن فيوتشر - فيتسون مايلي (الدوري المصري) هدف مودرن فيوتشر ضد بيراميدز - محمد فاروق (الدوري المصري) أهداف فوز إنبي على البنك الأهلي 5-1 (الدوري المصري) ملخص فوز سموحة على الزمالك 1-0 (الدوري المصري) هدف سموحة الأول ضد الزمالك - أبو بكر ليادي (الدوري المصري) ملخص فوز سيراميكا كليوباترا على الداخلية 3-1 (الدوري المصري) هدفا فوز الإسماعيلي ضد فاركو 2-0 (الدوري المصري)