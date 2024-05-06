ملخص فوز بيراميدز على مودرن فيوتشر 2-1 (الدوري المصري)
الإثنين، 06 مايو 2024 - 21:17
"كام باك ولا أروع من بيراميدز"👏.. بعد ما كان بيراميدز متأخر بهدف أمام مودرن فيوتشر يعود ويسجل هدفين ويقتنص الثلاث نقاط في وجبة كروية دسمة من دوري نايل🔥— OnTime Sports (@ONTimeSports) May 6, 2024
إليكم أهداف المباراة كاملة👇#ONTime_Sports pic.twitter.com/P2dzd4NBB2
ملخص فوز بيراميدز
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