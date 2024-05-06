ملخص فوز بيراميدز على مودرن فيوتشر 2-1 (الدوري المصري)

"كام باك ولا أروع من بيراميدز"👏.. بعد ما كان بيراميدز متأخر بهدف أمام مودرن فيوتشر يعود ويسجل هدفين ويقتنص الثلاث نقاط في وجبة كروية دسمة من دوري نايل🔥



إليكم أهداف المباراة كاملة👇#ONTime_Sports pic.twitter.com/P2dzd4NBB2