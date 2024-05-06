هدف مودرن فيوتشر ضد بيراميدز - محمد فاروق (الدوري المصري)
الإثنين، 06 مايو 2024 - 21:13
جووووول⚽⚽.. محمد فاروق يفتتح التسجيل لمودرن فيوتشر برأسية ولا أروع تسكن شباك مرمى بيراميدز لتصبح النتيجة 1-0 لفيوتشر🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/JuEcwtfDyb— OnTime Sports (@ONTimeSports) May 6, 2024
هدف محمد فاروق
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