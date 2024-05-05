ملخص فوز سموحة على الزمالك 1-0 (الدوري المصري)

أهداف فوز إنبي على البنك الأهلي 5-1 (الدوري المصري)

هدف سموحة الأول ضد الزمالك - أبو بكر ليادي (الدوري المصري)

ملخص فوز سيراميكا كليوباترا على الداخلية 3-1 (الدوري المصري)

هدفا فوز الإسماعيلي ضد فاركو 2-0 (الدوري المصري)

هدف الإسماعيلي الأول في فاركو - عمر الساعي (الدوري المصري)

ملخص فوز الاتحاد على بلدية المحلة 2-1 (الدوري المصري)

هدف المقاولون الأول في زد - عمار حمدي (الدوري المصري)