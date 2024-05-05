هدف سموحة الأول ضد الزمالك - أبو بكر ليادي (الدوري المصري)

أهداف فوز إنبي على البنك الأهلي 5-1 (الدوري المصري)

ملخص فوز سموحة على الزمالك 1-0 (الدوري المصري)

ملخص فوز سيراميكا كليوباترا على الداخلية 3-1 (الدوري المصري)

مخلص فوز الأهلي على الجونة 3-0 (الدوري المصري)

هدف الأهلي الثاني في الجونة - محمود متولي (الدوري المصري)

هدف الأهلي الأول في الجونة - إمام عاشور (الدوري المصري)