لحظة ارتداء علي معلول شارة قيادة الأهلي لأول مرة
السبت، 04 مايو 2024 - 20:41
علي معلول يرتدي شارة كابتن النادي الأهلي لأول مرة في تاريخه وسط هتافات وتحية كبيرة من جمهور الفريق ♥️🦅#ONTime_Sports pic.twitter.com/BStqqkcCtT— OnTime Sports (@ONTimeSports) May 4, 2024
لحظة ارتداء علي معلول شارة قيادة الأهلي لأول مرة
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