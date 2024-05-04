هدف الأهلي الأول في الجونة - إمام عاشور (الدوري المصري)
السبت، 04 مايو 2024 - 19:51
مدفع الأجوال من أكتر من 30 متر 🤯🦅 إمام عاشور يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى الجونة بتسديدة صاروخية 🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/roSNpi8E7z— OnTime Sports (@ONTimeSports) May 4, 2024
هدف الأهلي الأول في الجونة - إمام عاشور (الدوري المصري)
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