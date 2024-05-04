احتفال جماهير إبسويتش تاون بالصعود للدوري الإنجليزي
السبت، 04 مايو 2024 - 17:10
🥳🎉 يا لها من ليلة لجماهير إبسويتش تاون— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 4, 2024
فرحة جماهير إبسويتش تاون بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 22 عاماً#دوري_البطولة_الانجليزية #EFLChampionship pic.twitter.com/mJdzFIGI4Z
دخول الجماهير لأرض الملعب
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