احتفال جماهير إبسويتش تاون بالصعود للدوري الإنجليزي

🥳🎉 يا لها من ليلة لجماهير إبسويتش تاون



فرحة جماهير إبسويتش تاون بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 22 عاماً#دوري_البطولة_الانجليزية #EFLChampionship pic.twitter.com/mJdzFIGI4Z