هدف الإسماعيلي الأول في فاركو - عمر الساعي (الدوري المصري)
السبت، 04 مايو 2024 - 17:00
بووووم💥⚽ صاروخية عمر الساعي تهدي التقدم للإسماعيلي على فاركو 1-0 pic.twitter.com/ptnIF9zPnc— OnTime Sports (@ONTimeSports) May 4, 2024
هدف الإسماعيلي الأول في فاركو - عمر الساعي (الدوري المصري)
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