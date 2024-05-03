أهداف فوز أبها على الاتحاد 3-1 (الدوري السعودي)

ملخص فوز الهلال على التعاون 3-0 (الدوري السعودي)

ملخص فوز الاتحاد على بلدية المحلة 2-1 (الدوري المصري)

هدف المقاولون الأول في زد - عمار حمدي (الدوري المصري)