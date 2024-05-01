هدف دورتموند الأول ضد باريس سان جيرمان - نيكلاس فولكروج (دوري أبطال أوروبا)

الأربعاء، 01 مايو 2024 - 22:46

5/1/2024 10:46:34 PM هدف دورتموند الأول ضد باريس سان جيرمان - نيكلاس فولكروج (دوري أبطال أوروبا)

هدف دورتموند الأول ضد باريس سان جيرمان - نيكلاس فولكروج (دوري أبطال أوروبا)

باريس سان جيرمان بوروسيا دورتموند نيكلاس فولكروج دوري أبطال أوروبا
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