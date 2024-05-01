ملخص فوز الأهلي على الإسماعيلي 2-1 (الدوري المصري)
الأربعاء، 01 مايو 2024 - 22:01
ملخص فوز الأهلي على الإسماعيلي 2-1 (الدوري المصري)
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