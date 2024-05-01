هدف الأهلي الأول في الإسماعيلي - بيرسي تاو (الدوري المصري)
الأربعاء، 01 مايو 2024 - 19:44
النيران الصديقة تكافئ بيرسي تاو🤝.. وتمنح الأهلي هدف التقدم على الدراويش🔥 pic.twitter.com/EENpYkKW1w— OnTime Sports (@ONTimeSports) May 1, 2024
هدف الأهلي الأول في الإسماعيلي - بيرسي تاو (الدوري المصري)
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