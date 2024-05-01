هدف الأهلي الأول في الإسماعيلي - بيرسي تاو (الدوري المصري)

هدف الإسماعيلي الأول في الأهلي - عبد الرحمن مجدي (الدوري المصري)

هدف الأهلي الثاني في الإسماعيلي - إمام عاشور (الدوري المصري)

حالة جدلية بعد إلغاء هدف تعادل المقاولون أمام سموحة من ركلة جزاء (الدوري المصري)