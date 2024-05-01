ملخص مباراة بايرن ميونيخ وريال مدريد 2-2 (دوري الأبطال)

الأربعاء، 01 مايو 2024 - 00:22

5/1/2024 12:22:17 AM ملخص مباراة بايرن ميونيخ وريال مدريد 2-2 (دوري الأبطال)

ملخص مباراة بايرن ميونيخ وريال مدريد 2-2 (دوري الأبطال)

بايرن ميونيخ ريال مدريد دوري الأبطال
نرشح لكم
هدف بايرن الثاني ضد ريال مدريد - هاري كين (دوري الأبطال) ملخص فوز الهلال على الاتحاد 2-1 (كأس خادم الحرمين) هدف ريال مدريد الأول ضد بايرن ميونيخ - فينسيوس (دوري الأبطال) مخلص فوز برشلونة على فالنسيا 4-2 (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الثاني في فالنسيا - ليفاندوفسكي (الدوري الإسباني) هدف تعادل فالنسيا في برشلونة (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الأول في فالنسيا - فيرمن (الدوري الإسباني) ملخص فوز بتروجيت على وادي دجلة 3-1 (دوري المحترفين)
أخر الأخبار
هاري كين: سببنا الكثير من المشاكل لريال مدريد ولكن دقيقة | دوري أبطال أوروبا
نهضة بركان: جماهيرنا هي اللاعب رقم 12.. وكل شيء تغير منذ المواجهة السابقة ضد الزمالك 12 دقيقة | الكرة الإفريقية
توخيل: ريال مدريد فعل ما يفعله مع كل منافسيه.. سجل ثنائية من فرصتين 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة طائرة - بتأهل الأهلي والزمالك.. مواعيد ربع نهائي بطولة إفريقيا للسيدات 18 دقيقة | كرة طائرة
فاركو يعلن إصابة لاعبه بقطع في الرباط الصليبي 23 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الأربعاء 1 مايو 2024 - الأهلي ضد الإسماعيلي.. ونصف نهائي أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
نقطة تفصل سام مرسي عن بريميرليج 10 ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - بعد تكرار فوزه.. علي زين يقود دينامو بوخارست إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي 10 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "سوف تشتعل النيران".. أول تعليق من صلاح على أزمته مع كلوب 2 انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس 3 بين الأهلي والترجي.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا وترتيب المباراتين 4 انسحاب اتحاد العاصمة.. وتأهل نهضة لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية