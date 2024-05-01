هدف بايرن الثاني ضد ريال مدريد - هاري كين (دوري الأبطال)
الأربعاء، 01 مايو 2024 - 00:02
هاري كين لا يخطئ في ركلات الجزاء 🎯pic.twitter.com/DCRaJfgXcT— FilGoal (@FilGoal) April 30, 2024
هدف بايرن الثاني ضد ريال مدريد - هاري كين (دوري الأبطال)
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