ملخص فوز الهلال على الاتحاد 2-1 (كأس خادم الحرمين)
الثلاثاء، 30 أبريل 2024 - 23:52
ثنائية ميشايل وسعود عبدالحميد.. تقود الهلال لنهائي #أغلى_الكؤوس 🔵— SSC (@ssc_sports) April 30, 2024
📺 شاهد أهداف اللقاء ⤵️ #الاتحاد_الهلال | #SSC pic.twitter.com/w0prZ05qbN
ملخص فوز الهلال على الاتحاد 2-1 (كأس خادم الحرمين)
نرشح لكم
هدف بايرن الثاني ضد ريال مدريد - هاري كين (دوري الأبطال) هدف ريال مدريد الأول ضد بايرن ميونيخ - فينسيوس (دوري الأبطال) مخلص فوز برشلونة على فالنسيا 4-2 (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الثاني في فالنسيا - ليفاندوفسكي (الدوري الإسباني) هدف تعادل فالنسيا في برشلونة (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الأول في فالنسيا - فيرمن (الدوري الإسباني) ملخص فوز بتروجيت على وادي دجلة 3-1 (دوري المحترفين) ملخص فوز غزل المحلة على لافيينا 2-1 (دوري المحترفين)