هدف ريال مدريد الأول ضد بايرن ميونيخ - فينسيوس (دوري الأبطال)
الثلاثاء، 30 أبريل 2024 - 22:56
فينيسيوس جونيور يفتتح التسجيل للملكي بعد تمريرة مميزة من طوني كروس ⚽️👑#دوري_أبطال_أوروبا | #بايرن_ميونيخ | #ريال_مدريد pic.twitter.com/cr2XFDP5F8— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 30, 2024
هدف ريال مدريد الأول ضد بايرن ميونيخ - فينسيوس (دوري الأبطال)
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