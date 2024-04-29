هدف برشلونة الأول في فالنسيا - فيرمن (الدوري الإسباني)
الإثنين، 29 أبريل 2024 - 22:34
فيرمين لوبيز يفتتح التسجيل لبرشلونة 🔥⚽️#الدوري_الإسباني | #برشلونة | #فالنسيا pic.twitter.com/fAZz8hs3je— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 29, 2024
هدف برشلونة الأول في فالنسيا - فيرمن (الدوري الإسباني)
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