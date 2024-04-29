حالة جدلية بعد إلغاء هدف تعادل المقاولون أمام سموحة من ركلة جزاء (الدوري المصري)

إثارة ما بعدها إثارة في اللحظة الأخيرة🔥.. جوزيف أوشايا يهدر ركلة جزاء للمقاولون ليكملها محمد سالم في المرمى⚽.. قبل أن يلغي الحكم الهدف✋ pic.twitter.com/VwaJPLZn6f