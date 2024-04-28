هدف الزمالك الثالث ضد دريمز - مصطفى شلبي (الكونفدرالية)
الأحد، 28 أبريل 2024 - 20:48
Goal | Zamalek SC makes it three | CAF Confederation Cup— Max TV Ghana (@maxtvgh) April 28, 2024
Dreams FC 0-3 Zamalek SC#CAFConfederationCup #ZamalekSC #DreamsFC pic.twitter.com/FuYJ4yjx9E
انقراد بالمرمى
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