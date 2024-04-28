هدف فوز المصري على الداخلية 1-0 (الدوري المصري)
الأحد، 28 أبريل 2024 - 18:53
جووووول وخلصت الليلة يا زدام ⚽⚽.. في ال+90 ومن تفويتة ولا أروع من فخرالدين بن يوسف ينهيها معتز زدام لاعب المصري بهدف في مرمى الداخلية ويقتنص الفوز لفريقه في الوقت القاتـ ل بنتيجة 1-0 🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/X3rWPedlVj— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 28, 2024
هدف فوز المصري على الداخلية 1-0 (الدوري المصري)
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