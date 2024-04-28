هدف فوز المصري على الداخلية 1-0 (الدوري المصري)

جووووول وخلصت الليلة يا زدام ⚽⚽.. في ال+90 ومن تفويتة ولا أروع من فخرالدين بن يوسف ينهيها معتز زدام لاعب المصري بهدف في مرمى الداخلية ويقتنص الفوز لفريقه في الوقت القاتـ ل بنتيجة 1-0 🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/X3rWPedlVj