تراشق لفظي بين محمد صلاح ويورجن كلوب أثناء مباراة ليفربول ضد وست هام
السبت، 27 أبريل 2024 - 16:18
An interesting interaction between Mo Salah and Jurgen Klopp... #beINPL #WHULIV pic.twitter.com/WhGCHGAoZC— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) April 27, 2024
تراشق لفظي بين محمد صلاح ويورجن كلوب أثناء مباراة ليفربول ضد وست هام
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