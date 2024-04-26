أهداف فوز الهلال على الفتح 1/3 (الدوري السعودي)

ملخص فوز النصر على الفيحاء 3-1 (الدوري السعودي)

ملخص فوز العين على الهلال 4-2 (دوري أبطال آسيا)

أهداف فوز الهلال على الاتحاد 4-1 (السوبر السعودي)

طرد رونالدو بعد اشتباك مع البليهي في مباراة النصر والهلال بالسوبر