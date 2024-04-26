أهداف فوز الهلال على الفتح 1/3 (الدوري السعودي)
الجمعة، 26 أبريل 2024 - 19:44
ثلاثية تُقرب الهلال من اللقب🔵🏆— SSC (@ssc_sports) April 26, 2024
📺 شاهد أهداف اللقاء ⤵️
#دوري_روشن_السعودي
#الهلال_الفتح | #SSC pic.twitter.com/4cAuan59WO
أهداف فوز الهلال على الفتح 1/3 (الدوري السعودي)
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