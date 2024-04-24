أهداف فوز أتالانتا على فيورنتينا 4-1 - (نصف نهائي كأس إيطاليا)

الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 23:17

4/24/2024 11:17:39 PM أهداف فوز أتالانتا على فيورنتينا 4-1 - (نصف نهائي كأس إيطاليا)

أهداف فوز أتالانتا على فيورنتينا 4-1 - (نصف نهائي كأس إيطاليا)

كأس إيطاليا أتالانتا فيورنتينا
نرشح لكم
أهداف فوز إنتر على ميلان 2-1 (الدوري الإيطالي) هدف إنتر الثاني في ميلان - ماركوس تورام (الدوري الإيطالي) هدف إنتر الأول ضد ميلان - فرانشيسكو أتشيربي (الدوري الإيطالي) ملخص فوز باريس سان جيرمان على ليون 4-1 (الدوري الفرنسي) ملخص فوز ريال مدريد على برشلونة 3-2 (الدوري الإسباني) هدف فوز ريال مدريد على برشلونة - جود بيلينجهام (الدوري الإسباني) هدف تعادل ريال مدريد مع برشلونة - لوكاس فاسكيز (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الثاني في ريال مدريد - فيرمين لوبيز (الدوري الإسباني)
أخر الأخبار
سلة – سبورتنج يهزم الجزيرة ويواجه الاتحاد في نصف نهائي الدوري 12 دقيقة | كرة سلة
كأس إيطاليا - هدفان +90 يقودان أتالانتا إلى نهائي ناري أمام يوفنتوس 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
برونو يحبط مفاجأة شيفيلد ويقود يونايتد لعودة مثيرة وفوز برباعية 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أفراح زرقاء وأحزان حمراء.. إيفرتون يقترب من البقاء بفوز يُبعد ليفربول عن صراع اللقب 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
للمرة 17 في تاريخه.. السد بطلا للدوري القطري بعد صراع شرس 38 دقيقة | الوطن العربي
في غياب تريزيجيه.. طرابزون يفوز على فاتح كاراجومروك في ذهاب نصف نهائي كأس تركيا ساعة | الكرة الأوروبية
سلة – الأهلي يخسر من سيتي أويلرز الأوغندي وصراع صدارة المجموعة يشتعل في The Bal ساعة | كرة سلة
يورتشيتش: لاعبو بيراميدز أبطال.. وحزين لطرد رمضان صبحي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كاف يصدر بيانا بعد إلغاء لقاء اتحاد العاصمة ونهضة بركان 2 "سنكرر المأساة السابقة أمام الأهلي".. أزمة كبرى بسبب كأس مصر 3 خالد بيبو: هذه سابقة لم تتكرر في حياتي.. وشكل المضايقات اختلف عن الماضي 4 الكونفدرالية - القرار في يد كاف.. إلغاء مباراة نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة واستمرار الأزمة