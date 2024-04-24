أهداف فوز أتالانتا على فيورنتينا 4-1 - (نصف نهائي كأس إيطاليا)
الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 23:17
أتالانتا يتجاوز فيورنتيا 4-1 ويصل لنهائي كأس إيطاليا لمواجهة يوفنتوس#أتلانتا_فيورنتينا#كأس_إيطاليا pic.twitter.com/nattWZIFzG— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 24, 2024
أهداف فوز أتالانتا على فيورنتينا 4-1 - (نصف نهائي كأس إيطاليا)
نرشح لكم
أهداف فوز إنتر على ميلان 2-1 (الدوري الإيطالي) هدف إنتر الثاني في ميلان - ماركوس تورام (الدوري الإيطالي) هدف إنتر الأول ضد ميلان - فرانشيسكو أتشيربي (الدوري الإيطالي) ملخص فوز باريس سان جيرمان على ليون 4-1 (الدوري الفرنسي) ملخص فوز ريال مدريد على برشلونة 3-2 (الدوري الإسباني) هدف فوز ريال مدريد على برشلونة - جود بيلينجهام (الدوري الإسباني) هدف تعادل ريال مدريد مع برشلونة - لوكاس فاسكيز (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الثاني في ريال مدريد - فيرمين لوبيز (الدوري الإسباني)