هدف إيفرتون الأول ضد ليفربول - بريثوايت (الدوري الإنجليزي)
الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 23:03
⚽️🔥 إيفرتون يهز شباك ليفربول بهدف غريب#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #إيفرتون_ليفربول#PremierLeague pic.twitter.com/cvD4cfOl51— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 24, 2024
خطأ دفاعي
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