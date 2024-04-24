طرد رمضان صبحي في مباراة بيراميدز أمام البنك الأهلي - (الدوري المصري)
الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 21:29
رمضان في ورطة💣.. الـ VAR يتدخل.. وطرد لرمضان صبحي.. واللاعب ينفعل على الجميع خلال خروجه🔥 pic.twitter.com/u1hPrdW1u8— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 24, 2024
طرد رمضان صبحي في مباراة بيراميدز أمام البنك الأهلي - (الدوري المصري)
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