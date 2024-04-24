هدف فوز طلائع الجيش على إنبي 1-0 (طلائع الجيش)

هدف يجيب صدمة😱.. في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع إسلام محارب يسرق هدف الفوز لطلائع الجيش وسط عدم تصديق واعتراضات من لاعبي إنبي💣 pic.twitter.com/0Q4UL8sJBX