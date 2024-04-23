ملخص تعادل الاتحاد السكندري والإسماعيلي 1-1 (الدوري المصري)

الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 00:15

4/23/2024 12:15:59 AM ملخص تعادل الاتحاد السكندري والإسماعيلي 1-1 (الدوري المصري)

ملخص تعادل الاتحاد السكندري والإسماعيلي 1-1 (الدوري المصري)

الاتحاد الإسماعيلي الدوري
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