هدف إنتر الثاني في ميلان - ماركوس تورام (الدوري الإيطالي)

"قصة الحب بدأت من الديربي.. ومن خلاله تعود"



ماركوس تورام يسجل ثاني أهداف إنتر في مرمى ميلان #ميلان_إنتر #ديربي_ميلانو #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/hAogyJ8LHc