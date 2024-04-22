هدف إنتر الأول ضد ميلان - فرانشيسكو أتشيربي (الدوري الإيطالي)
الإثنين، 22 أبريل 2024 - 21:19
"في إيطاليا على عيونك أن تتجه إلى المدافعين أولاً"— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 22, 2024
المدافع الخبير أتشيربي يتقدم لفريق إنتر بضربة رأسية#ميلان_إنتر #ديربي_ميلانو #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/nGF21eNX9D
هدف إنتر الأول ضد ميلان - فرانشيسكو أتشيربي (الدوري الإيطالي)
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