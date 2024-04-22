أهداف فوز زد على الجونة 3-0 (الدوري المصري)
الإثنين، 22 أبريل 2024 - 18:01
"دا مش مانشستر سيتي دا زد أف سي"🔥💥.. في أقل من 30 دقيقة زد أف سي يضرب الجونة بثلاثة أهداف#ONTime_Sports pic.twitter.com/RgibyMSNAc— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 22, 2024
أهداف فوز زد على الجونة 3-0 (الدوري المصري)
نرشح لكم
هدف زد الثالث ضد الجونة - عبد الرحمن البانوبي (الدوري المصري) هدف زد الثاني ضد الجونة - عبد الرحمن البانوبي (الدوري المصري) هدف زد الأول ضد الجونة - بيتر موتوموسي (الدوري المصري) ملخص فوز بلدية المحلة على المقاولون 2-0 (الدوري المصري) ملخص فوز فيوتشر على فاركو 2-0 (الدوري المصري) ملخص فوز زد على الإسماعيلي 2-1 (الدوري المصري) ملخص تعادل الاتحاد مع سيراميكا 1-1 (الدوري المصري) هدف فوز الجونة أمام سموحة - أشرف مجدي (الدوري المصري)