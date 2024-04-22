هدف زد الأول ضد الجونة - بيتر موتوموسي (الدوري المصري)

جووووووووووووول🔥💥.. بيتر موتومسي يسجل الهدف الأول لفريق زد أف سي من تصويبة صاروخية في مرمى الجونة

(زد أف سي 1 - 0 الجونة)#ONTime_Sports pic.twitter.com/dGuXcAUb9J