هدف زد الأول ضد الجونة - بيتر موتوموسي (الدوري المصري)
الإثنين، 22 أبريل 2024 - 16:43
جووووووووووووول🔥💥.. بيتر موتومسي يسجل الهدف الأول لفريق زد أف سي من تصويبة صاروخية في مرمى الجونة— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 22, 2024
(زد أف سي 1 - 0 الجونة)#ONTime_Sports pic.twitter.com/dGuXcAUb9J
تسديدة رائعة
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