هدف فوز مانشستر سيتي على تشيلسي 1-0 (كأس الاتحاد الإنجليزي)

السبت، 20 أبريل 2024 - 20:21

4/20/2024 8:21:26 PM هدف فوز مانشستر سيتي على تشيلسي 1-0 (كأس الاتحاد الإنجليزي)

هدف فوز مانشستر سيتي على تشيلسي 1-0 (كأس الاتحاد الإنجليزي)

مانشستر سيتي تشيلسي كأس الاتحاد الإنجليزي برناردو سيلفا
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