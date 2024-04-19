ملخص فوز النصر على الفيحاء 3-1 (الدوري السعودي)

الجمعة، 19 أبريل 2024 - 21:26

4/19/2024 9:26:31 PM ملخص فوز النصر على الفيحاء 3-1 (الدوري السعودي)

ملخص فوز النصر على الفيحاء 3-1 (الدوري السعودي)

النصر الفيحاء الدوري السعودي
نرشح لكم
ملخص فوز العين على الهلال 4-2 (دوري أبطال آسيا) أهداف فوز الهلال على الاتحاد 4-1 (السوبر السعودي) طرد رونالدو بعد اشتباك مع البليهي في مباراة النصر والهلال بالسوبر بمشاركة حجازي.. ملخص تعادل الاتحاد مع التعاون 0-0 (الدوري السعودي) شريف سجل.. ملخص فوز الهلال على الخليج 4-1 (الدوري السعودي) بمشاركة طارق حامد.. ملخص فوز النصر على ضمك 1-0 (الدوري السعودي) هدف الخليج الأول في مرمى الهلال - محمد شريف (الدوري السعودي) ملخص فوز النصر على أبها 8-0 (الدوري السعودي)
أخر الأخبار
كرة سلة - أوجوستي: تعلمنا من أخطاء الموسم الماضي ضد أويلرز 7 ساعة | كرة سلة
يوفنتوس يواصل فقد النقاط بالتعادل مع كالياري.. ولاتسيو يفوز على جنوى 7 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب مازيمبي: عندما يصل الأهلي لهذه المرحلة يصبح فريقا هائلا 7 ساعة | الكرة الإفريقية
حسام عبد المجيد: سعيد بالعودة كأساسي.. ودرسنا نقاط قوة وضعف دريمز 7 ساعة | الكرة الإفريقية
لؤي وائل: دخلت في شبه غيبوبة لمدة 40 دقيقة.. وحالتي الصحية أفضل الآن 8 ساعة | الدوري المصري
أحمد حمدي: نركز بالتفاصيل الصغيرة ضد دريمز.. ونثق في الأسماء الموجودة رغم الغيابات 8 ساعة | الكرة المصرية
الجزيري: فزنا بالدربي وأغلقنا الصفحة.. وهدفنا حصد لقب الكونفدرالية 8 ساعة | الكرة الإفريقية
احتفل قبل أن يسجل.. مرموش يحرز هدفا ويقود فرانكفورت للعودة للانتصارات أمام أوجسبورج 9 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 غرامة وإيقاف 4 مباريات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات القمة بين الأهلي والزمالك 2 دياب لـ في الجول: سنحقق في واقعة اختفاء الكرات خلال القمة.. وهكذا سيتم تحديد المتأهلين لإفريقيا 3 شيكابالا وشلبي وغيرهم.. في الجول يكشف أسباب 9 غيابات من الزمالك في القمة 4 خلال ركلات الترجيح.. لماذا لم يطرد مارتينيز رغم حصوله على إنذارين