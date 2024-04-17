هدف تعادل مانشستر سيتي في ريال مدريد - كيفن دي بروين (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 17 أبريل 2024 - 22:42
كيفين دي بروين يسجل هدف التعادل للسيتي أمام ريال#دوري_ابطال_اوروبا #مانشستر_سيتي #ريال_مدريد pic.twitter.com/NzAZUm8AY8— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 17, 2024
هدف تعادل مانشستر سيتي في ريال مدريد - كيفن دي بروين (دوري أبطال أوروبا)
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