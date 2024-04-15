سقوط كهاربا أرضا بعد نهاية مباراة الزمالك ضد الأهلي
الإثنين، 15 أبريل 2024 - 23:12
محمود كهربا يسقط أرضا عقب انتهاء المباراة وخسارة الأهلي أمام الزمالك 📹— FilGoal (@FilGoal) April 15, 2024
📷عبد الرحمن جمال pic.twitter.com/LvGLkRnaMR
سقوط كهاربا أرضا بعد نهاية مباراة الزمالك ضد الأهلي
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