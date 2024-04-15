لقطة إصابة زيزو المبكرة ضد الأهلي وخروجه مستبدلا
الإثنين، 15 أبريل 2024 - 19:20
أخطاء متكررة من دفاع الأهلي.. وزيزو يهدر فرصة التقدم للزمالك 🔥🔥 pic.twitter.com/CTh7CslF0l— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 15, 2024
لقطة إصابة زيزو المبكرة ضد الأهلي وخروجه مستبدلا
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