أهداف تعادل إنتر مع كالياري 2-2 (الدوري الإيطالي)

الأحد، 14 أبريل 2024 - 23:24

4/14/2024 11:24:09 PM أهداف تعادل إنتر مع كالياري 2-2 (الدوري الإيطالي)

أهداف تعادل إنتر مع كالياري 2-2 (الدوري الإيطالي)

إنتر كالياري الدوري الإيطالي
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