جماهير ليفركوزن تقتحم الملعب للاحتفال بالدوري
الأحد، 14 أبريل 2024 - 20:37
جماهير باير ليفركوزن تقتحم الملعب لتحتفل بتحقيق فريقها لقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه#الدوري_الألماني#Bundesliga pic.twitter.com/YZogAy8gEL— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 14, 2024
جماهير ليفركوزن تقتحم الملعب للاحتفال بالدوري
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